Lautaro Martinez, numero 10 dell'Inter, è stato protagonista di una disavventura. Nel pomeriggio milanese, infatti, il centravanti nerazzurro, autore di 2 gol in campionato, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. A bordo della sua Porsche Boxster, in piazza Buonarroti a Milano, come scrive il Corriere della Sera, ha investito una donna di 37 anni in sella alla sua bicicletta.



LA SITUAZIONE - La donna, poi, è stata trasportata, in codice giallo, al Fatebenefratelli, mentre Lautaro Martinez è illeso. Ora la Polizia Locale sta accertando la dinamica dell'incidente e le responsabilità.