Non è il nome in cima al taccuino del duo Marotta-Ausilio, ma è sicuramente subito sotto:. Un’idea su cui i dirigenti nerazzurri stanno riflettendo attentamente da diverse settimane. Il colpo per alzare l’asticella ha un nome e un cognome:, ma la concorrenza è folta, in Italia e all’estero, e bisogna sempre fare i conti con i dettami imposti dal. Napoli e Milan sono vigili sul gioiello classe 1997 del Cagliari, in Inghilterra ci sono ildi Maurizio Sarri e il Manchester United. Il grande interesse attorno al giocatore può far crescere ulteriormente la richiesta economica del presidente rossoblù Giulini:. Sono queste principalmente le ragioni per cuie, anzi, sta valutando attentamente la pista che porta al messicano, in alternativa al centrocampista tuttofare del Cagliari., Herrera è in scadenza di contratto col Porto al 30 giugno 2019. I botta e risposta col club lusitano per il prolungamento non sono una novità,L’Inter - che ha esaurito gli slot a disposizione per giocatori extracomunitari - ci sta pensando per il 2019/2020. Dopo de Vrij, Asamoah e Godin,Un profilo internazionale, seguito anche dalla Roma, dal Tottenham, dal Lione e da diversi club spagnoli. Valutazioni in corso per Ausilio e Marotta: una delle alternative al sogno Barella è Herrera.