Historia magistra vitae, la storia è maestra di vita, a volte anche calciomercati. Gli antichi romani non avevano le finestre di mercato estive e invernali a deliziare le loro serate, ma sicuramente avrebbero detto così in relazione all'e alla strategia dei nerazzurri per arrivare a, 23enne difensore delfermo da marzo per una rottura del crociato. Si parlava di lui nei mesi precedenti come possibile erede di Skriniar, ma quello che gli è capitato non ha fiaccato l'interesse dei nerazzurri nei suoi confronti.Un po' com'è successo con, infortunatosi gravemente nell'estate del 2021, quando invece è arrivato Correa, e poicon il Borussia Monchengladbach invece che a fronte di un esborso importante. La chiave è avere pazienza, certo sempre ammesso che il recupero dall'infortunio proceda senza intoppi. Così pare proprio essere per. L'Inter non lo molla, lui apre alla destinazione, insomma sembra tutto apparecchiato per, a conti fatti,- L'unico problema potrebbe sorgere nel caso in cui qualche big decidesse di inserirsi (in questi giorni viene fatto il nome del, squadra dal grande appeal ma dalle ridotte capacità economiche, guidata sul mercato da Deco, connazionale del difensore). Il prezzo di Djaló non è alto,Giorni, e mesi, in cui andranno fatte anche delle valutazioni su Yann, autore di una prova di ombre (nel primo tempo) e luci (nel secondo) contro il Benfica in Champions League. Tra De Vrij 31 anni, Acerbi 35 e Darmian 33, presto il reparto difensivo dell'Inter avrà bisogno di forze fresche, magari vedremo il tedesco e il portoghese entrambi con Bastoni in un futuro non lontano.