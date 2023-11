L'Inter che è uscita con un 3-3 pazzo e in rimonta al Da Luz a Lisbona contro il Benfica è tornata oggi a lavorare ad Appiano Gentile in vista della sifda che domenica sera vedrà i nerazzurri affrontare il Napoli in trasferta al Maradona per il secondo scontro scudetto consecutivo dopo quello pareggiato 1-1 contro la Juve all'Allianz Stadium di domenica scorsa. E da Appiano Gentile arrivano piccole buone notizie ed altre meno confortanti.



DUMFRIES RECUPERATO - L'affaticamento muscolare che aveva costretto Simone Inzaghi a non convocare per Lisbona l'esterno olandese Denzel Dumfries è stato smaltito. L'ex-PSV sarà quindi a completa disposizione e si allenerà in gruppo nei prossimi giorni verso il Napoli.



DIFENSA IN EMERGENZA - Non recupereranno, invece, né Alessandro Bastoni, né Benjamin Pavard. Il primo è alle prese con la lesione al polpaccio rimediata in Nazionale e proverà ad esserci per la sfida successiva contro l'Udinese. Il secondo ha sì tolto il tutore al ginocchio, ma è ancora lontano dall'essere pronto per tornare in campo. La difesa rimane quindi in emergenza col trio Darmian-De Vrij-Acerbi chiamato agli straordinari.