Il grande giorno è praticamente arrivato, mancava solo l'ufficialità ma domani ci sarà anche quella: Beppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell'Inter e domani la società nerazzurra lo renderà noto con un comunicato ufficiale, che seguirà al CdA che si terrà in sede alle ore 14.



Il tutto avverrà in videoconferenza, con la partecipazione di dirigenti presenti dalla Cina e altri (come Antonello e Zhang), presenti in corso Vittorio Emanuele. L'Inter, dunque, conferisce a Marotta piene deleghe per l'area sportiva.