Domani a Bergamo, l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, raggiungerà un traguardo importante. “Il Toro”, infatti, toccherà quota 150 presenze in nerazzurro nel massimo campionato italiano, dato che certifica quanto sia diventato importante per questa squadra, dopo quell'esordio del 19 agosto 2018, contro il Sassuolo. Da allora, sono arrivati 65 gol in campionato.