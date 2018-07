Giornata di rientri per l'Inter, quella di domani: alla Pinetina sono infatti attesi Joao Miranda e Matias Vecino, i primi reduci dalle fatiche Mondiali a tornare a lavorare per la prossima stagione. Il difensore e il centrocampista si alleneranno da soli: con l’aiuto dello staff di Luciano Spalletti cominceranno un lavoro atletico finalizzato a portarli nel più breve tempo possibile in uno stato di forma simile a quello dei compagni. Chi invece non rientrerà, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sarà Joao Mario: in accordo con la società è stato deciso di evitare il suo rientro, in attesa della cessione.