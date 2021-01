Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport domani il consiglio di amministrazione dell'Inter si riunirà in una seduta straordinaria. Il focus dell'incontro sarà sulle ultime vicende societarie e con Steven Zhang in collegamento dalla Cina. Si discuterà principalmente su quelle che sono le intenzioni di Suning e sulla cessione del pacchetto di maggioranza del club con la trattativa con Bc Partners che prosegue in maniera spedita. Si ipotizza, addirittura, una cessione di quote del club nel giro di un paio di mesi.