Domenica sarà il giorno della festa scudetto organizzata dalla Curva Nord. L'Inter ritroverà i suoi tifosi, 1000 dentro San Siro e 4500 fuori a godersi una giornata che si preannuncia indimenticabile. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Come promesso, anche il cielo sopra San Siro diventerà nerazzurro grazie a un “dirigibile interista” lungo 15 metri che, dopo aver ottenuto il permesso dall’Enac, si alzerà sopra il terzo anello del Meazza a una sessantina di metri da terra, visibile anche a chilometri di distanza. Sarà la stella cometa che indicherà ai tifosi il luogo della festa. Ne arriveranno tanti da tutta Italia grazie alla mobilitazione dei club interisti e anche delle tifoserie gemellate (Lazio, Varese, Nizza e Valencia), attese a Milano e ospitate dalla Nord che si è fatta carico di tutte le spese organizzative. In mezzo a tanta passione, e in assenza di un palco per la musica, saranno i cori del tifo la colonna sonora di una giornata che inizierà alle 9 con l’apertura del Baretto, tradizionale luogo di ritrovo dei tifosi, e la distribuzione del materiale celebrativo. Le aree food saranno attive invece dalle 10.30”.