Biabiany è pronto a tornare al Parma. Prima dell'annucio ufficiale del trasferimento a titolo definitivo, l'ala francese dell'Inter (nella scorsa stagione in prestito allo Sparta Praga) deve sottoporsi a degli accertamenti cardiaci per ottenere l'idoneità. Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Parma ha definito il ritorno di Ciciretti in prestito dal Napoli.