Il Barcellona non molla Lautaro Martinez. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, i blaugrana stanno cercando di mettere insieme almeno 90 milioni di euro per convincere i nerazzurri, ai quali andrebbe anche una contropartita tecnica: la preferita, ora, è Junior Firpo. Semedo, dopo l'acquisto di Hakimi, scompare così dai radar.