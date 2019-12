Delicato l'impegno dell'Inter, che ritorna a giocare in campionato dopo la bruciante eliminazione in Champions. Sulla strada dei nerazzurri, al Franchi, una Fiorentina affamata di punti dopo quattro ko consecutivi. Una partita che ultimamente ha sempre creato problemi all'Inter, che in casa viola non vince dal 2014. Il ritorno del «2» è valutato 2,10. A 3,50 si punta sia sul guizzo dei viola, sia sul pareggio. Conte punterà ancora sulla coppia Lukaku-Lautaro in attacco: entrambi sono a 2,25 nelle scommesse sui marcatori dell'incontro, mentre la Fiorentina risponde con la coppia Chiesa-Vlahovic, data a 4,00.Juve in agguato