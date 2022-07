Se l'Inter è stata assoluta protagonista nella prima parte del mercato, e in particolare nel mese di giugno,Dieci mesi dopo la cessione al Chelsea,. Big Rom vuole riprendersi lo scudetto - come lui stesso ha dichiarato davanti la folla interista -Dopo la sua ufficialità, arrivata il 29 giugno, il mercato dell'Inter si è quasi del tutto arenato. In parte perché Marotta e Ausilio sono stati bravi ad anticipare alcune operazioni. Se dopo la firma del centravanti belga, l'unica operazione effettuata è stata quella di Bellanova, già impostata precedentemente,Un'operazione da 8 milioni più bonus per il prestito annuale senza diritto di riscatto e soprattutto un ingaggio da oltre 8 milioni.- Sicuramente la permanenza di Sanchez, così come un attacco affollato a prescindere dal Belga,Simone Inzaghi per primo ha fatto capire alla società come il ritorno di Romelu fosse la priorità assoluta, poi il resto. Lì l'Inter si è fermata, un po' per scelta, un po' perché costretta.dimostrando che la società ha fatto bene a puntare su di lui, nuovamente.