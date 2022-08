Il mercato italiano è povero di grandi investimenti, si sa. Ecco perché quando arrivano nuove liquidità scatta l’effetto domino che sblocca trattative in stallo da tempo. È quanto può capitare con ilche, sta trattando con illa cessione di. Questa renderebbe possibile unUna mossa che non dispiacerebbe di certo all’Inter.- Senza Jack e Scamacca,, l’oggetto del desiderio di tante squadre alla ricerca di una punta di sicuro affidamento.. L’arciere di Cles aveva dato la sua preferenza alla Dea ma le mancate cessioni in attacco dei bergamaschi, e anzi l’arrivo di, hanno creato un reparto ingolfato. L’attaccante vuole avere continuità e giocare titolare. Ecco perché sta valutando altre piste., l'ex Empoli non ha giocato in alcuna amichevole dei nerazzurri e aspetta solo di conoscere la sua prossima destinazione. Dopo l’, domani la giornata decisiva per la definizione della sua buonuscita, ora tocca a Pinamonti. A una settimana dall’inizio della A,I nerazzurri non scendono dalla loro valutazione.e tenere il controllo sul giocatore con un diritto di recompra. L’inserimento del Sassuolo resta ad ora virtuale, ma con Raspadori sempre più diretto al Napoli, la squadra di Carnevali è pronta a virare su di lui.. Gli attaccanti dei neroverdi si sono ben distinti nel corso degli anni e si sono guadagnati la Nazionale. L’arciere si sta convincendo della destinazione e scalpita per tornare in campo e segnare.