Tutti i reparti al completo, attacco compreso. Più chiaro di così non poteva essere l'amministratore delegato di Atalanta Luca Percassi che oggi ha parlato alla stampa del mercato. Pinamonti può aspettare o, addirittura, non arrivare proprio. Perché a Gasperini non piacciono le rose troppo lunghe e, a conti fatti, sono davvero tanti ora nell'area piccola nerazzurra dopo il blocco alla cessione di Miranchuk.



Pasalic, Koopmeiners, Miranchuk ed Ederson tra i possibili trequartisti, Malinovskyi, Boga e ora Lookman come esterni offensivi, Zapata, Muriel, Lammers e fino ad adesso anche i giovani Cisse e Cambiaghi tra le punte. E Ilicic, perché anche se si prenderanno strade diverse, al momento figura ancora tra i nerazzurri. Tredici pedine per tre posti. Non è fattibile mantenere (sì, anche come ingaggio) più di tre quarti dei giocatori, senza nemmeno l'Europa da giocare, in panchina: Lammers e Cambiaghi infatti pendono ormai verso Empoli, anche Cisse partirà, seguito dallo sloveno. Ne rimangono comunque nove per tre posti e un solo impegno fino a gennaio. Più che sufficienti. Se Muriel non andrà alla Juve, come trapela dalle parole del vicepresidente, l'Atalanta potrebbe lasciare Pinamonti al Sassuolo.