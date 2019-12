Conte potrebbe raggiungere un nuovo record. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico salentino, vincendo contro la Spal, supererebbe il record della stagione 1950-51.



“Dopo aver cancellato contro il Torino il record di un mostro sacro come Giovanni Trapattoni e della sua Inter 1988-89, che erano partiti con 10 vittorie in 12 gare, adesso Antonio ha messo nel mirino il sorpasso alla straordinaria cavalcata della squadra allenata da Aldo Olivieri nel 1950-51, che come Conte quest’anno vinse 11 delle prime 13 gare: contro la Spal potrebbe arrivare il 12° successo in 14 gare di campionato, catapultando ancor di più l’Inter contiana tra le grandi della storia nerazzurra”.