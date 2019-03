L'Inter continua a lavorare per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, nel mirino del club nerazzurro c'è sempre Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari e della Nazionale. L'idea della dirigenza meneghina è quella di acquistare proprio il classe 1997 e un big come Rakitic.