L'Inter guarda in casa Verona. E, come scrive L'Arena, i nerazzurri studiano un doppio colpo: non solo Zaccagni, da tempo nel mirino, ma anche Silvestri, estremo difensore degli scaligeri. L'idea interista è quella di inserire come parziale contropartita Ionut Radu per convincere l'Hellas a cedere il portiere, con l'Inter che vorrebbe fare dell'ex Leeds il dopo Handanovic.