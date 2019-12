La difesa dell'Inter è una garanzia per Conte, che affida i piani di successo proprio alla retroguardia. Handanovic subisce meno tiri rispetto al passato, segno di come il pacchetto arretrato sia ben amalgamato nonostante Godin non stia rendendo ancora per quelle che sono le sue potenzialità e anche per questo circola qualche voce sul suo futuro all'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Antonio vince, e vince tanto, grazie alla difesa. Handanovic, stakanovista nerazzurro con 47 partite su 48 nell’anno solare, ha incassato solamente 14 gol, 2 in meno della Lazio e 3 in meno di Juve e Roma: in 7 occasioni ha tenuto la porta inviolata, arrivando così a 101 clean sheet con i nerazzurri. Il merito non è solo di Handa, ma anche di chi gli sta davanti. Solo 57 tiri hanno centrato la porta dell’Inter (erano 83 con Spalletti l’anno scorso): anche se Godin non ha fatto vedere tutto il repertorio (e oggi c’è qualche dubbio sul suo futuro nerazzurro), De Vrij, Skriniar e compagnia sono stati essenziali nell’alzare il muro”.