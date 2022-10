Ancora una volta senza Lukaku, ma ormai l’Inter ci ha fatto il callo. Il belga manca all’appello da quasi due mesi e anche l’allenamento odierno è stato tutt’altro che intenso. Sta di fatto che Inzaghi dovrà orientarsi verso altre scelte, partendo però da un riferimento costante, quel Lautaro Martinez che sta diventando sempre più cardine di questa Inter. Il “Toro” più altri dieci, la formazione nerazzurra non può che partire così.

I DUBBI - Inzaghi non stravolgerà la squadra che ha vinto contro la Salernitana ma qualche cambio, anche in vista della partita di Champions di mercoledì, potrebbe esserci. A partire proprio dal partner di Lautaro, perché Correa potrebbe far rifiatare Dzeko, che negli ultimi due mesi ha dovuto tirare la carretta. Domani mattina il tecnico nerazzurro romperà le riserve, non sarà semplice privarsi del bosniaco. L’altro avvicendamento potrebbe esserci a destra, con Darmian in leggero vantaggio su Dumfries.



La probabile (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro.