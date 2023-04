Tutto in due notti, una, la prima, sarà già quella del Da Luz di Lisbona dove l'Inter di Simone Inzaghi sfiderà nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League i padroni di casa del Benfica. L'allenatore nerazzurro in conferenza stampa non ha fatto pretattica e ha ribadito come "sarà una gara non semplice, ma in cui ci possiamo togliere delle soddisfazioni", ma ha anche dato qualche piccolo indizio di formazione.



ASSENZE E DUBBI - Skriniar e Calhanoglu non ci saranno, la certezza è arrivata nel pre-trasferta ed è stata confermata in conferenza stampa con i tempi di recupero che per il turco potrebbero essere brevi, mentre un po' più lunghi per lo slovacco. E allora confermati al loro posto Darmian in difesa e Brozovic davanti alla difesa con Dumfries che sarà inevitabilmente confermato lungo l'out di destra. Due i grandi dubbi con il ballottaggio Gosens-Dimarco in fascia sinstra, con il secondo in vantaggio e fra Dzeko e Lukaku (bosniaco avanti) per affiancare il titolarissimo Lautaro Martinez.



Ecco le ultime da Lisbona con il nostro inviato Pasquale Guarro.