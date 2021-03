Sassuolo e Sampdoria mettono gli occhi su Sebastiano Esposito. Di proprietà dell’Inter, ora in prestito al Venezia, in gol contro il Monza, secondo fcinternews.it il classe 2002 può muoversi a titolo definitivo in estate per 10 milioni di euro, con i nerazzurri che vorrebbero comunque avere un’opzione di riacquisto per le due stagioni successive.