Il contratto di Roberto Gagliardini con l'Inter è in scadenza il 30 giugno 2023, ma non c'è alcuno sviluppo con il club nerazzurro per rinnovare e prolungare l'attuale accordo. Anzi su di lui si stanno muovendo due club, Torino e Monza, fortemente interessate all'acquisto a parametro zero, ma anche, se l'affare convenisse, ad anticipare il tutto già a gennaio.