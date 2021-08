Alla fine il giovane centravanti dell'Inter, Martín Satriano, dovrebbe andare a giocare in prestito. L'uruguaiano piace molto a Simone Inzaghi, ma se il tecnico non potrà garantirgli la giusta continuità, i dirigenti di viale della Liberazione proveranno a girarlo in prestito a un club amico. Le piste estere sembrano escluse, sul calciatore c'è forte l'interesse del Crotone, ma anche il Cagliari non molla la presa.