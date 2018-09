Non sarà la vittoria contro il Tottenham a risolvere tutti i problemi evidenziati dall'Inter in questo avvio di stagione, ma il successo in Champions può certamente aiutare i nerazzurri a sbloccarsi. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Pensare che il successo contro il Tottenham possa guarire tutti i mali è forse troppo, ma il 2-1 in rimonta di ieri sera darà una bella spinta a un’Inter che aveva bisogno di un successo del genere per ritrovare autostima. Prima di tutto Icardi e compagni hanno infranto il tabù di San Siro, dove non vincevano da 4 gare e poi sono tornati a conquistare i 3 punti in rimonta, dopo che finora si erano sempre squagliati nel momento di difficoltà. Se a queste due considerazioni si aggiunge che si è sbloccato pure Icardi, fino a ieri a secco, il quadro è completo”.