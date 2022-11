Il calendario del 2023 prevede una doppia sfida tra. La prima stracittadina si gioca mercoledì. Sempre in serata, ma domenica- Dopo aver scucito lo scudetto dalle maglie nerazzurre, i campioni d'Italia rossoneri hanno vinto il primo derby della stagione in Serie A: 3-2 con doppietta di Leao e gol di Giroud da una parte, Brozovic e Dzeko dall'altra. Intascando- Entrambi si sono qualificati agli, arrivando secondi nei gironi dietro Chelsea e Bayern Monaco: tra metà febbraio e metà marzo i- Complice la defezione di Correa per infortunio, l'Inter ha fornito un nazionale in meno del Milan ai: 6 () contro 7 ().. In questo mese i rossoneri hanno sorpassato i nerazzurri nella classifica dei valori delle rose (fonte dati: Transfermarkt). A inizio novembre- Un trend che si spiega anche col passare del tempo.Numeri significativi, ma come sempre il verdetto finale lo darà il campo.