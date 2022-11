Milan e Inter si affronteranno mercoledì 18 gennaio 2023 a Riad (Arabia Saudita) per la Supercoppa Italiana. La Lega Serie A rende note con un comunicato ufficiale data e ora della sfida tra i vincitori dell'ultima Serie A e dell'ultima Coppa Italia, che sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5:





La gara per l'aggiudicazione della EA SPORTS SUPERCUP 2022/2023 trentacinquesima edizione del trofeo, si disputerà a Riyadh (Arabia Saudita), al "King Fahd International Stadium", mercoledì 18 gennaio 2023, con inizio alle ore 22.00 locali (20.00 ora italiana).



La gara verrà disputata tra le Società: A.C. Milan S.p.A. (Campione d'Italia Serie A TIM 2021/20229 e F.C. Internazionale S.p.A. (Vincitrice Coppa Italia FRECCIAROSSA 2021/2022).



La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5.