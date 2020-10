In attesa dell'annuncio ufficiale per l'arrivo del difensore Matteo Darmian dal Parma, l'Inter prova a regalare un altro esterno ad Antonio Conte. Niente da fare per Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, così dal Chelsea può tornare il nigeriano Victor Moses sempre in prestito.



In uscita il laterale sinistro ghanese Asamoah (richiesto dalla Sampdoria) è pronto a rescindere il contratto, mentre il giovane difensore Pirola passa in prestito al Monza (Serie B). Conto alla rovescia per i centrocampisti Nainggolan al Cagliari (a titolo definitivo) e Joao Mario tra Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona e Torino (in prestito).