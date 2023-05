La sfida di ritorno di Champions League che questa sera vedrà Inter e Milan affrontarsi nelle semifinali di ritorno a San Siro vedrà la presenza nell'impianto di volti importanti e anche di grandi ex. Fra questi, secondo Sky Sport ci sono anche Ivan Perisic e Achraf Hakimi, entrambi grandi ex-nerazzurri ed entrambi in attesa di un'estate di mercato che si prospetta torrida con Tottenham e PSG in fase di grande rivoluzione.