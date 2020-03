L'avventuradinon è sicuramente di quelle che verranno ricordate negli annali della storia del calcio. Il difensore uruguaiano non è mai riuscito in questa stagione ad adattarsi al meglio alla difesa a 3 e alle richieste diper la propria linea difensiva tanto che nell'arco dell'anno spesso e volentieri gli ha preferito il giovanissimo Alessandro Bastoni.Non serve ribadire quanto l'emeregenza coronavirus dovrà ancor di più rispetto agli altri anni modificare l'atteggiamento economico di molte società e anche l'Inter, nonostante il trend in crescita, non sarà da menodietro solo a Lukaku ed Eriksen con 5 milioni annui.la scorsa estate dall'Atletico Madrid e per questo un suo addio rappresenta per la società nerazzura un'occasione sia di unaimportante da non lasciarsi sfuggire, sia di una riduzione (o meglio ridistribuzione) delha già manifestato l'intenzione di riportarlo alla base, ma gli estimatori dell'uruguaiano non mancano soprattuttoe dove il mercato dei difensori è in fibrillazione e da cui sono. La prima è delche cederàa titolo definitivo cerca almeno due rinforzi di primo piano e arrivare a cifre non elevate adarebbe margine per l'assalto adel Napoli. La seconda è delche cambierà tanto e, conin uscita a parametro zero (piace proprio ai nerazzurri), vuole sfruttare l'occasione a costi contenuti anche per cambiare modulo e assetto. E Godin? Si sente un titolare e vuole giocare con continuità, se potrà farlo all'Inter resterà volentieri, altrimenti considererà la via d'uscita come un'opportunità di ripartenza.