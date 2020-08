Siviglia non ha mai perso una partita ad eliminazione diretta in gara secca in Coppa UEFA/Europa League (6V, 2N), vincendo tutte le cinque più recenti, incluse due finali. o Antonio Conte e Julen Lopetegui alleneranno entrambi la loro prima finale in una competizione UEFA. Sono due dei sei allenatori a vantare almeno il 70% di percentuale di successi in Europa League con 10 o più gare nella competizione - Conte è secondo in questa classifica (10/13, 77%) e Lopetegui quarto (8/11, 73%).