A margine della vittoria contro il Lecce, l'esterno dell'Inter, Denzel Dumfries, ha parlato ai microfoni di Dazn.



“Sono molto contento, la cosa più importante era vincere per quanto costruito e sono molto contento per oggi. Lukaku? Per me è molto importante, anche oggi avete visto tutti le sue qualità, aiuta la squadra e mi trovo molto bene con lui perché Sto arrivando! Parlare anche la mia stessa lingua. Come sto fisicamente? Sto bene e migliorerò ancora. Quanti gol prometto per questa stagione? Voglio fare una grande stagione, ho dei gol nelle gambe e voglio provare a fare meglio della scorsa stagione”.