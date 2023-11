è già qualificata agli ottavi di finale della2023/24 e può guardare con maggiore serenità alla sfida che domani sera a Lisbona vedrà i nerazzurri affrontare ilper la quinta giornata del gruppo D. Una gara comunque da non sottovalutare sia per l'impatto economico di un eventuale risultato positivo, sia per la vetta del girone (che significa salvo sorprese un sorteggio più agevole) con la Real Sociedad che resta al primo posto a pari punti alla vigilia (e con lo scontro diretto all'ultima a San Siro). Calciomercato.com seguirà live la giornata dei nerazzurri con il nostro inviato alla Pinetina, Pasquale Guarro.La buona notizia per Simone Inzaghi arriva da Alexis Sanchez. La punta cilena, non convocata per la gara contro la Juventus per un problema alla caviglia rimediato in nazionale oggi è tornato a disposizione e sta lavorando in gruppo.- Fra gli indisponibile entra. Il terzino olandese non partirà con il resto della squadra alla volta di Lisbona perché affaticato e rimarrà a Milano a lavorare in vista della gara in programma domenica contro il Napoli.- Le immagini da Appiano