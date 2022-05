Potrebbe cantare così, un po' come fanno i Pinguini Tattici Nucleari, il numero 36 dell’Inter, arrivato in sordina due stagioni fa e dapprima riserva di Hakimi, poi di Dumfries. Ma, che sia con Conte, sia con Inzaghi si è sempre fatto trovare pronto e, tenendo aperta la volata contro il Milan.Dicevamo, non è corretto chiamare Darmian “riserva”. Sia perché, sia perché, effettivamente,Darmian è infatti l’unico dei non titolarissimi che. Preferito a Dumfries inizialmente, quando l’olandese non si era ancora adattato, ma anche in seguito quando la partita richiedeva un approccio più tattico e disciplinato. Un esempio su tutti, semifinale e finale di Coppa Italia, oppure ancora la partita col Cagliari, che, se non vinta, avrebbe significato “game over”. Risultato: stacco alla Ronaldo e gol.Il, sicuramente nelle prossime settimane sarà il tempo di cominciare a intavolare qualche discorso per il rinnovo; intanto, però,: sì, perché le prestazioni dihanno fatto lievitare il suo prezzo dai 12,5 milioni con i quali è stato acquistato ai. Nell’eventualità, però, che qualcuno bussi alle porte di Viale della Liberazione con la cifra necessaria e che, in seconda istanza, la dirigenza nerazzurra la accetti,E ieri, ancora una volta e se mai ce ne fosse ancora bisogno, lo ha dimostrato.