Contro il Genoa per raccogliere l'eredità di Lukaku. Edin Dzeko è pronto a rispondere “presente” di fronte ai 30 mila di San Siro, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Oggi San Siro scopre anche il suo nuovo 9, un cigno appunto, meno potente ma più raffinato dell’ingombrante predecessore: la transizione da Lukaku a Dzeko è l’altra enorme missione del nuovo tecnico, che nelle ultime settimane non ha solo perso un centravanti ma un capopopolo. Un totem. A quasi 36 anni il bosniaco non è certo il tipo che indugia nel cercare il consenso della piazza: da ora si concentra esclusivamente sul campo. Tra l’altro, il debutto nerazzurro cade nella sua 200esima presenze in Serie A, il destino ci ha messo lo zampino così. Senza Lautaro e Sanchez, galleggerà da solo là davanti con Sensi pronto a girargli attorno e a godere di qualche illuminazione del compagno”.