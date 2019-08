Futuro tutto da scrivere per Edin Dzeko: il bosniaco rimane conteso tra Roma e Inter, allenandosi in maniera professionale con i giallorossi ma sperando nella chiusura dell'affare con i nerazzurri. Qualora le due squadre non raggiungessero un'intesa, l'ex Manchester City si metterebbe a disposizione di Fonseca. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che spiega come Dzeko aspetterà fino all'inizio del campionato, fissato per il 25 agosto.