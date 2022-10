Edin Dzeko, autore della doppietta valsa all'Inter la vittoria in casa del Sassuolo, ha parlato così a Sport Mediaset in merito al discorso motivazionale di Samir Handanovic, portiere e capitano che non ha giocato facendo spazio ad Onana:



"Samir è un giocatore e un uomo importante per la squadra e per lo spogliatoio, quando parla lui tutti siamo zitti e ascoltiamo. Ultimamente i risultati non andavano bene, ora sono uscite due vittorie importanti ma non basta così".



Lo sloveno, insomma, potrebbe essere stato superato da Onana, ma la sua leadership all'interno del gruppo non sembra minimamente in discussione.