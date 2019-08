Edinvuole l', non è più un mistero. La Roma continua a fare muro, Fonseca lo dichiara incedibile. Ma l'attaccante bosniaco sembra avere idee diverse, ed inizia a parlare, se non pubblicamente, a mezzo social. L'ex City ha infatti messo quattro like strategici, su Instagram, ad alcune delle ultime foto pubblicate da Romelu, neo nerazzurro.Un altro segnale lanciato dal giocatore alla Roma: vuole far coppia con Lukaku: starà all'Inter ora trovare la giusta formula per convincere i giallorossi.