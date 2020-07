Edin Dzeko tornerà ad essere un obiettivo dell'Inter, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come questa volta Beppe Marotta cambierà piano per arrivare all'attaccante bosniaco.“Dzeko oggi è solo un avversario da temere. L’Inter s’è ritrovata proprio nelle ultime ore miglior difesa del campionato ma Conte sa bene che se c’è un reparto i cui meccanismi vanno migliorati è proprio quello difensivo, a maggior ragione di fronte a Dzeko. L’attaccante per cui Conte si spese anche personalmente, nella primavera 2019nei primi contatti per la costruzione dell’Inter. Dzeko sì, ancor prima del Lukaku che poi si è materializzato una sera d’agosto. Ecco perché, se tanta e tale è la stima di Antonio nei confronti del bosniaco, si sbaglia di grosso a pensare di eliminarlo dai radar dell’Inter nel prossimo futuro. Avversario stasera, da domani mattina di nuovo obiettivo, in caso di divorzio dalla Roma.. Della serie: mi sono scottato una volta, vorremmo evitare la seconda. Che poi vale anche per Conte, che in Champions due anni e mezzo fa, da tecnico del Chelsea, vide Dzeko ammaliare Stamford Bridge con una doppietta”.