L'Inter lavora sul mercato per il dopo Icardi. Nel mirino ci sono due centravanti: Dzeko e Lukaku, il primo non esclude il secondo. Secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri offrono 30 milioni di euro più Perisic al Manchester United per il nazionale belga, un pallino di Antonio Conte. Il ds Ausilio ha già avviato i primi contatti con l'inglese Woodward, con l'aiuto dell'agente Pastorello.