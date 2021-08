Dopo tanti anni trascorsi da avversari, Edin Dzeko e Simone Inzaghi si ritrovano all'Inter sotto la stessa bandiera e proprio il centravanti bosniaco ha svelato cosa gli ha detto il tecnico nerazzurro quando lo ha incontrato ad Appiano. Queste le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.



“Invece sabato prossimo, a San Siro e con qualche migliaia di tifosi esigenti in più, si scrive un’altra pagina: senza Lautaro, infortunato e squalificato, l’inizio stagione è tutto sulle larghe spalle di Dzeko. Se Satriano recupererà dal risentimento al polpaccio destro, Edin potrebbe avere come partner il baby uruguagio, mentre ieri gli è girato attorno quel trottolino di Sensi, tornato pure al gol, il 3-0. Nell’attesa, il cerino resta in mano a Simone, sollevato nel non dover più maledire Dzeko: «Inzaghi mi ha detto: “Meno male che non giochiamo più contro”. L’ultimo derby l’ho vinto io...», ha scherzato il centravanti, definitivamente libero e completamente interista”.