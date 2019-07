L'Inter e la Roma si sono riavvicinate nel corso degli ultimi giorni e la trattativa per portare Edin Dzeko in nerazzurro è prossima a riaprirsi. Per farlo però servirà tempo e, in particolare, che i dirigenti nerazzurri facciano ritorno dalla tournée in Cina dove sono attesi per assistere alla prima amichevole della ICC contro il Manchester United.