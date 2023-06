Il contratto è in scadenza a fine stagione e ancora non ci sono importanti novità per il rinnovo contrattuale di Edin Dzeko. Per l'attaccante bosniaco dell'Inter, in queste ore, è arrivata un'importante proposta economica da parte del Fenerbahce che lo vorrebbe portare in Turchia e che, secondo Sky, ha offerto al giocatore un contratto biennale.