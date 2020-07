Il padre di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell'Arsenal corteggiato da Inter e Barcellona, su Instagram dà un consiglio al figlio per il suo futuro: "Per il resto della tua carriera, dobbiamo prendere la decisione giusta, ci sono molti discorsi sulla stampa, non sanno che siamo Bantus e che esiste una gerarchia. La decisione viene presa dopo il consiglio del saggio che è tuo padre. Ci sistemeremo molto rapidamente, dormiremo tranquillo, figlio mio, tuo padre veglia...".