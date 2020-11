L'Inter vista a Reggio Emilia contro il Sassuolo aveva un altro piglio, un'altra concentrazione. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport.



“Questa è l’Inter. Che segna 3 gol e domina sul campo di un Sassuolo ancora imbattuto (ma ieri sciagurato), lo aggancia, supera la Juve e si addormenta al secondo posto, a 2 punti dal Milan. L’anomalia era vederla in balia del Real Madrid B. E’ bastato rimettere la testa a posto. I nerazzurri hanno giocato con una concentrazione e una determinazione che in questo campionato hanno dimenticato spesso. Sono stati squadra, come raramente in stagione”.