Un problema che torna a galla.. Era già chiaro con Conte, lo è ancor di più con Inzaghi, che in rosa non ha profili in grado di sostituirlo, di farne le veci. Contro il Sassuolo ha giocato da play basso Barella, con Calhanoglu e Gagliardini ai suoi lati, ma i risultati non sono stati all'altezza. Questione di caratteristiche, che Marotta dovrà necessariamente trovare in estate. Brozovic rinnoverà con l'Inter ( manca ancora l'accordo sulle commissioni ) ma ha bisogno di un doppione o comunque di una soluzione che si avvicini al suo profilo. E sul mercato non mancano le opzioni.