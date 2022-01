La vittoria della Supercoppa contro la Juventus ha un sapore speciale per l'Inter, perché arriva poco dopo la conquista dello scudetto. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Una vittoria importantissima per l’Inter, perché rafforza il valore dello scudetto che ha sul petto e dà ancora più fede in quello che sta rincorrendo. Tornare a vincere è difficile, ma vincere subito dopo aver vinto non è più facile. E’ così che si aprono i cicli”.