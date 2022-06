L'Inter ha chiuso per Raoul Bellanova. In attesa del ritorno di Lukaku e dell'arrivo di Dybala, i nerazzurri hanno definito con il Cagliari per l'esterno classe 2000: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'affare è stato concluso sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato ad altri 5 milioni.