"Pronto, mister. Auguri. Sono Romelu. Buon compleanno. Mister, cosa posso fare per l’Inter? Vorrei tornare"



Era aprile giorno del compleanno di Simone Inzaghi e questa chiamata, raccontata dalla Gazzetta dello Sport, apriva di fatto la trattativa per riportare Romelu Lukaku in nerazzurro.