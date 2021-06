Alex Cordaz può già essere definito un portiere dell'Inter. Gli agenti dell'ormai ex portiere del Crotone, hanno incontrato oggi i dirigenti dell'Inter nella sede di via della Liberazione e limato gli ultimi dettagli. L'arrivo dell'estremo difensore classe '83 sarà utile anche per la compilazione delle liste Uefa, in considerazione della sua crescita nel vivaio nerazzurro.